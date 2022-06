Am Samstag (11. Juni 2022) gegen 22.30 Uhr, meldeten zwei Besucherinnen des Festivals "Verträumte Angelegenheit“ in Obernburg einen Exhibitionisten in der Parkanlage vor dem Festivalgelände. In einer Pressemeldung berichtet die zuständige Polizeiinspektion aus Obernburg über den Vorfall.

Als die Frauen das Festival verließen, sahen sie einen, nicht festivaltypisch, mit Blaumann und kariertem Hemd bekleideten Mann, welcher sein Geschlechtsteil in der Hand hielt und daran manipulierte. Die Frauen verständigten daraufhin sofort die Polizei.

Festival "Verträumte Angelegenheit": Exhibitionist im Blaumann belästigt Frauen

Aufgrund der genauen Beschreibung der beiden Zeuginnen konnte der Mann, durch Streifen der Polizei Obernburg und Aschaffenburg, im Bereich der Fußgängerbrücke, festgestellt und festgesetzt werden. Nach Durchführung einer Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der aus dem Kreis Miltenberg stammende 54-jährige Mann wieder entlassen.