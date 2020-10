Feuer in der Nacht: Aus noch ungeklärter Ursache sind in der Nacht auf Dienstag (29. September 2020) rund 1000 Heu- und Strohballen in unmittelbarer Nähe zu Gebäuden sowie einem angrenzenden Wald in Flammen aufgegangen. 25 Jungrinder flohen vor dem Feuer.

Wie die Polizei berichtet, ging der Notruf bezüglich des Brandes am Montag gegen 23 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Zunächst schien es, als würden ledigen "ein paar" Heuballen im Altstadtweg in Miltenberg brennen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch schnell fest: Es handelt sich nicht um einen Kleinbrand. Insgesamt brannten rund 1000 Heu- und Strohballen lichterloh.

Update 02.10.2020, 14.30 Uhr: Ein Jungrind wird vermisst

Die entlaufenen Jungrinder wurden in den Folgetagen im Landkreis gesucht. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Freitag (02.10.2020) mitteilte, konnten am Donnerstag nach einem hilfreichen Hinweis 19 der Tiere in einem Steinbruch gesichtet und mittels eines Elektrozaunes wieder eingefangen werden. Demnach fehlt aktuell noch ein Jungrind aus der Herde. Drei Rinder wurden unmittelbar nach dem Brand wieder eingefangen.

Die Kripo Aschaffenburg hatte noch in der Nacht die Ermittlungen von der Miltenberger Polizei übernommen. Nach derzeitigem Stand der Untersuchungen muss der Sachbearbeiter davon ausgehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Polizeihubschrauber unterstützt Einsatzkräfte

30 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, während Polizeibeamte mehrerer Dienststellen damit beschäftigt waren, 25 entflohene Jungrinder wieder einzufangen. Die Einsatzkräfte wurden dabei von einem Polizeihubschrauber sowie Einsatzkräften der nachalarmierten Feuerwehr aus Kleinheubach unterstützt. Seit dem Brand in der Nacht seien 22 von den 25 entlaufenen Rindern immer noch verschwunden, wie die Polizei am Morgen ergänzt. Drei Tiere konnten wieder eingefangen werden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise, wenn jemand im Bereich Miltenberg eine oder mehrere hellbraune Jungrinder sieht.

Zur Warnung des Straßenverkehrs wurden Verkehrswarnfunkmeldungen abgesetzt und die Bundespolizei zur Warnung und Sicherung des Schienenverkehrs verständigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in der Nacht noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe zu klären, die im unteren fünfstelligen Bereich liegen dürfte