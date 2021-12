Am Freitagnachmittag, 10. Dezember 2021, meldete sich um 14 Uhr ein 16-Jähriger bei der Polizei über den Notruf. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Der 16-Jährige schilderte, er sei kurz zuvor am Bahnhof in Elsenfeld von zwei unbekannten Jugendlichen bedroht und beraubt worden.

Weil er von den Tätern mit einem Messer bedroht worden sei, habe er den zwei Tätern sein Bargeld übergeben. Anschließend soll er sich in einen Zug geflüchtet haben.

Täter mit groß angelegter Fahndung gefunden

Mit einer groß angelegten Fahndung nach den Tätern mit mehren Streifen der Polizeiinspektion Obernburg konnten die Polizisten zwei Tatverdächtige ausfindig machen. Die beiden wurden unweit des Tatorts von den Beamten vorläufig festgenommen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 14- und 15-jährigen Jungen, die in den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg wohnen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg führt nun die weiteren Ermittlungen gegen die geständigen Jugendlichen. Die Tatwaffe und das erbeutete Geld, ein Fünf-Euro-Schein, fanden die Polizisten bei einem der beiden Jugendlichen.