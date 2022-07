Wohnungsbrand in Unterfranken: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14. Juli 2022) ist im Landkreis Miltenberg ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen.

Die Polizei wurde gegen 1.30 Uhr über den Brand in Roßbach, einem Ortsteil von Leidersbach, informiert. Demnach war das Feuer in einem Zimmer in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, aus dem offene Flammen drangen.

Brand in Wohnung ausgebrochen: Feuerwehr in Roßbach im Einsatz

Die Feuerwehr rückte daraufhin für einen Großeinsatz aus, heißt es nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Unterfranken. Eine Person soll bei dem Brand verletzt worden sein. Die genaue Brandursache ist bislang noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region: Jugendlicher mit getuntem E-Bike überholt Ehepaar - und prallt ohne Helm gegen Laternenmast

Vorschaubild: © pixabay.com/Jon Pauling (Symbolfoto)