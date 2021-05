Einem 12-jährigen Jungen wurde am Freitagabend (14.05.2021) ein sehr kurioses Erlebnis zuteil. Er war mit dem Fahrrad in Begleitung seiner Mutter auf der Frankenstraße in Erlenbach am Main unterwegs. Dabei stürzte er mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn. Genau in diesem Moment traf ein Konvoi aus Rettungswagen, Notarztfahrzeug und Polizeistreife auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz an der Örtlichkeit ein.

Die Sanitäter mit Notarzt an Bord klärten nur kurz ab, ob der Junge ernsthaft verletzt war. Dann mussten sie ihren Weg mit einer Patientin in die Klinik fortsetzen. Die Rettungssanitäterin und ein Polizeibeamter kümmerten sich weiter um den Jungen. Dieser hatte sich allerdings nur eine kleine Schürfwunde am Knie zugezogen, die fachgerecht verbunden wurde.

Eindrucksvolles Erlebnis für Jungen in Erlenbach: Diesen Unfall wird er so schnell nicht vergessen

Dem Polizisten gegenüber versprach er, in Zukunft seinen Fahrradhelm zu tragen, den er ausgerechnet an dem Unfalltag zu Hause vergessen hatte. Anschließend trat er, sichtlich beeindruckt von dem Rettungseinsatz, seine weitere Fahrt nach Hause in Begleitung seiner Mutter an.