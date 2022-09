Am Mittwoch sind in Elsenfeld und in Großheubach zwei mutmaßliche Exhibitionisten aufgetreten. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Informationen.

Etwa gegen 08.20 Uhr trat in Elsenfeld ein unbekannter Mann am Fußweg zwischen Bahnhof und Sudetenstraße einer 31-jährigen Frau im Alter von 31 Jahren gegenüber. Er begann in ihrer Gegenwart unvermittelt an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Nachdem die Frau an dem Mann vorbeigegangen war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Bahnunterführung.

Täter befriedigte sich vor Passantin selbst - Polizei fahndet nach Verdächtigem

Eine sofort von der Polizei Obernburg eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Die Betroffene konnte den unbekannten Täter aber wie folgt beschreiben:

Circa 23 Jahre alt

Schlank und schätzungsweise 165 cm groß

Dunkle Hautfarbe

Kurze Haare

Mit einem schwarzen, kurzen Shirt bekleidet

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, wurde eine 45-Jährige in Großheubach zunächst von einem Radfahrer am Fuß- und Radweg im Bereich unterhalb der Heubachbrücke überholt. Als die Frau an der Brücke angekommen war, sah sie den Mann, wie dieser komplett entkleidet mit erigiertem Glied am Brückenpfeiler stand.

Zu einer Kontaktaufnahme oder weiteren Handlungen seitens des Mannes sei es nicht gekommen. Der Radfahrer hatte sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

Auffallend dünne Statur bei geschätzten 175 cm Körpergröße

Helle Haut

Nicht älter als 20 Jahre

Lockiges Deckhaar, kurze Haare im Nackenbereich

Zeugen die in beiden Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Ivo Knahn/ Mainpost (Symbolbild)