Am Donnerstag (30.06.22), gegen 23 Uhr, ging die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen bei der Polizei ein, dass ein Mann in Niedernberg (Kreis Miltenberg) bei einem Firmengebäude in einem Gewerbegebiet eine Scheibe eingeschlagen hat und durch das Fenstern in das Gebäude eingedrungen ist.

Aufgrund dieser Mitteilung wurde das Gebäude von der Polizei umstellt und „der Einbrecher“ schließlich im Gebäude festgenommen, teilt die Polizei mit. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann ein Mitarbeiter der Firma ist, der alkoholisiert einen Schlafplatz suchte, da er nicht mehr nach Hause kam. Die Firma will sich mit ihrem Mitarbeiter zum Geschehen selbst einigen.

Vorschaubild: © AndreyPopov (iStockphoto)