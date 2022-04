Am Donnerstagabend (31. März 2022) hat ein Autofahrer versucht, einer Polizeikontrolle zu entgehen. Dabei missachtete er eine Vielzahl von Verkehrsregeln, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte.

Gegen 20.50 Uhr wollte eine Polizeistreife einen der Polizeiinspektion Obernburg kurz vor Kleinwallstadt einen Autofahrer kontrollieren. Als der 22-jährige Autofahrer allerdings bemerkt hatte, dass er kontrolliert werden sollte, erhöhte er deutlich seine Geschwindigkeit und bog von der Staatsstraße 2309 in Richtung Dornau ab. Anschließend fuhr er mit seinem Auto auf dem Fahrradweg in Fahrtrichtung Kleinwallstadt weiter. Neben der Aufforderung der Polizei mit dem einem "Stopp, Polizei!"-Signal verhinderte auch das Blaulicht und Martinshorn nicht, dass der Fahrer seine Flucht fortsetzte.

Waghalsige Flucht über den Fahrradweg

Dabei fuhr er über den Nord- in den Ostring. Währenddessen missachtete er laut Polizei eine Vielzahl an Verkehrsregeln. Kurz nach der Kreuzung Hofstetter Straße im Ostring, bei welcher der Autofahrer ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer in die Kreuzung raste, stieg ein 19 Jahre alter Mitfahrer aus dem Auto aus und rannt zu Fuß weg. Beamte, welche die Verfolgung ebenfalls zu Fuß aufgenommen hatten, konnten den 19-Jährigen umgehend festnehmen.

Der Autofahrer flüchtete indes weiter waghalsig und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ortsbereich von Kleinwallstadt. Dabei fuhr er erneut über einen Fahrradweg. Nachdem der 22-Jährige nach Dornau gefahren war, beendete er gegen 21 Uhr freiwillig seinen Fluchtversuch und konnte, ebenso wie sein 21 Jahre alter Beifahrer, vorläufig festgenommen werden.

Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand. Laut Polizei konnten "durch geistesgegenwärtige Reaktionen mehrerer Verkehrsteilnehmer" Kollisionen verhindert werden. Die Polizisten wurden während der Verfolgung von Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektionen Aschaffenburg und Miltenberg, der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach und der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg unterstützt.

Cannabis, Butterfly-Messer und Soft-Air-Pistole sichergestellt

Beim Durchsuchen des Autos konnten die Beamtinnen und Beamten rund 800 Gramm Cannabis sicherstellen. Durch Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg kam es zudem zu Wohnungsdurchsuchungen der Beteiligten, bei denen weitere Beweismittel wie elektronische Speichermedien, kleine Mengen an Betäubungsmittel, ein Butterfly-Messer und eine Soft-Air-Pistole sichergestellt werden konnten. Wegen mutmaßlicher Drogenbeeinflussung folgte beim Autofahrer eine Blutentnahme. Sein Führerschein und sein Auto wurden sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Autofahrer und Beifahrer am Freitag (1. April 2022) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der ordnete gegen den 21-jährigen Beifahrer Untersuchungshaft an, wegen "dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge". Er wurde noch am Freitag in ein Gefängnis gebracht. Der 22-jährige Fahrer durfte unter strengen Auflagen auf freiem Fuß bleiben. Gegen den 19-jährigen Mitfahrer wurde mangels dringenden Tatverdachts kein Haftbefehl erlassen.



Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Aschaffenburg und der Polizeiinspektion Obernburg dauern an. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und die Polizeiinspektion Obernburg suchen nun weitere Geschädigte oder auch Zeugen der Flucht im Bereich Kleinwallstadt und Dornau, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die Donnerstagabend durch die waghalsige Flucht möglicherweise gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 06022 / 629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen. Es wird zudem ein Rollerfahrer gesucht, der auf dem Fahrradweg unterwegs gewesen war und in eine Wiese ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.