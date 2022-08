Die Kripo Aschaffenburg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Ermittlungen gegen die Tochter einer 82-Jährigen. Die Seniorin war am Montagvormittag (15. August 2022) verstorben in ihrer Wohnung in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) aufgefunden worden.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilen, fanden Familienangehörige gegen 9.20 Uhr die 82-Jährige tot und deren Tochter nicht ansprechbar in der Wohnung der Seniorin vor. Sie alarmierten daraufhin Polizei und Rettungsdienst.

82-Jährige tot in Wohnung gefunden: Tochter des Totschlags verdächtigt

Nach ersten Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Kripo davon aus, dass die offenbar psychisch erheblich belastete Tochter für den Tod der 82-Jährigen verantwortlich sein könnte und sich anschließend selbst versucht haben soll, das Leben zu nehmen.

Die Tatverdächtige wurde nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik eingeliefert und befindet sich dort in Behandlung. Das Geschehen selbst und dessen familiäre Hintergründe sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Beides ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Am Dienstag (16. August 2022) erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Untersuchungshaftbefehl gegen die Tochter wegen des dringenden Verdachts des Totschlags.

Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Innerhalb von Bayern kannst du dich alternativ unter der 0800-6553000 beim Netzwerk Krisendienste Bayern melden. Dort bekommst du rund um die Uhr qualifizierte Hilfe in psychischen Krisen und Notfällen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.

Vorschaubild: © Oliver Berg/dpa/Symbolbild