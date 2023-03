Seit der Nacht auf Samstag (4.2.2023) war die Obernburger Polizei auf der Suche nach einer vermissten 17-Jährigen. Da es zunächst keinerlei Anhaltspunkte gab, wo sich die junge Frau aufhalten könnte, wurde eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Noch im Laufe des Samstagabends konnte die Polizei Entwarnung geben: Die Gesuchte "konnte durch unsere Kolleginnen und Kollegen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung [...] wird hiermit widerrufen", heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums Unterfranken.

Wie berichtet, verschwand die 17-Jährige spurlos, nachdem sie in der Nacht auf Samstag, gegen 0.30 Uhr das elterliche Wohnhaus in Erlenbach mit unbekanntem Ziel verlassen hatte. Seither war die Obernburger Polizei auf der Suche nach der jungen Frau und hatte hierzu auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche gebeten. Am Samstagabend konnte die Vermisste schließlich im angetroffen werden.

Weitere Details nannte die Polizei nicht, es ist daher davon auszugehen, dass es der 17-Jährigen den Umständen entsprechend gut geht.

Vorschaubild: © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild