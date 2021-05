Am Mittwoch (12. Mai 2021) ist einer Streife der Polizei Obernburg gegen 15.20 Uhr ein Kind aufgefallen, das mit einem Kleinkraftrad mit Elektroantrieb auf dem Mittleren Weg in Klingenberg am Main unterwegs war. Der 13-Jährige verfügte altersbedingt nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis.

Mit dem Kleinkraftrad transportierte der Junge ein großes Paket. Gegenüber den Beamten gab er an, "dass er den E-Scooter mit Erlaubnis seiner Mutter nutze und schnell das wichtige Postpaket abholen wollte", wie die Polizeiinspektion Obernburg am Main am Donnerstag mitteilt.

Kind erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Mutter muss sich strafrechtlich verantworten

Das Kraftrad, mit dem der 13-Jährige fuhr, war nicht typengenehmigt und nicht für den Gebrauch auf öffentlichen Straßen vorgesehen. Aus diesen Gründen stellten die Beamten das Fahrzeug zur technischen Begutachtung sicher.

Das Kind wurde nach Hause gebracht. Seine Mutter zeigte sich hinsichtlich geltenden Verkehrsvorschriften unwissend. Jedoch war der 13-Jährige nicht zum ersten Mal erwischt worden: Bereits wenige Wochen zuvor war der strafunmündige Junge mit dem Scooter in eine Polizeikontrolle geraten, was eine Anzeige gegen die Eltern mit sich zog.

Die vorgebliche Unwissenheit ist daher als "äußerst fraglich zu bewerten", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die Mutter des Kindes muss sich nun wegen dem Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Symbolfoto Vorschaubild: Roland Weihrauch/dpa