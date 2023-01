Gegen etwa 04.00 Uhr am Montagmorgen stellte ein bisher Unbekannte einen Sattelzug samt seinem Auflieger auf dem Linksabbiegestreifen der B469 bei Kleinheubach fest. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht und auch in der Fahrerkabine, die augenscheinlich kurz zuvor gründlich gereinigt worden war, gab es keinerlei Hinweise auf einen Besitzer oder den Fahrer.

Eine Streife der Miltenberger Polizei ließ den Lkw der Marke MAN und den Auflieger der Marke Krone in der Folge zunächst zur Eigentumssicherung abschleppen und hat im Umfeld der B469 umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Fahrer durchgeführt, um einen Verkehrsunfall oder einen Unglücksfall auszuschließen. Diese verliefen negativ.

Insbesondere aufgrund der oben genannten Feststellungen am Fahrzeug wird jedoch davon ausgegangen, dass der Fahrer den Sattelzug bewusst vor Ort abgestellt hatte. Sämtliche Recherchemöglichkeiten zum Besitzer des Fahrzeugs führten bislang nicht zum Erfolg. Die Miltenberger Polizei bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 09371/945-0 zu melden.

Vorschaubild: © Caleb Ruiter/Unsplash.com