Im Fährweg in Miltenberg in Unterfranken steht seit etwa 21 Uhr ein Gebäude in Flammen. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind aktuell vor Ort.

Die Polizei warnt Anwohner: „Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Bereich des Fährwegs in Miltenberg bitten wir Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.“

Die genaue Lage ist noch unklar. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald weitere Details zum Brand in Miltenberg veröffentlicht werden.