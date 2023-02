Auch in diesem Jahr wird eine neue Staffel des beliebten TV-Formats "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" (GNTM) ausgestrahlt. Eine der Teilnehmerinnen kommt aus Franken und möchte die auf die Laufstege der Welt erobern. Wer ist die fränkische Topmodel-Anwärterin?

Am kommenden Donnerstag (16. Februar 2023) startet die 18. Staffel von GNTM. In dieser Serien wetteifern 29 Frauen bei Fotoshootings und auf dem Laufsteg um den Titel "Germany's Next Topmodel 2023". Gehostet wird das Format vom internationalen Supermodel Heidi Klum (49).

Unterfränkin bei Germany's Next Topmodel: Das ist Leona

Die Kandidatin kommt aus dem unterfränkischen Ort Großheubach. In dem Dorf im Kreis Miltenberg leben knapp über 5000 Einwohner*innen. Eine davon möchte nun den Sprung von Franken in die große weite Welt schaffen.

Leona ist 20 Jahre alt und in ihrem kaufmännischen Beruf als Bad-Designerin verhilft sie Menschen zu ihren Traum-Bädern. Der Sender ProSieben beschreibt die junge Frau mit albanischen Wurzeln als authentisch und kritikfähig. Zudem habe sie eine starke Persönlichkeit, was eine gute Voraussetzung für ihren Weg zum Topmodel darstelle.

Die Kandidatin sehe ihre Teilnahme als Chance an, ihren Traum zu verwirklichen. Dabei sei es ihr besonders wichtig, ein Vorbild für andere Mädchen zu werden. Dies erklärte sie in einem Interview mit ProSieben.

Die 18. Staffel von GNTM wird immer donnerstags ausgestrahlt. Hier sind die Sendetermine der ersten 4 Folgen:

Folge 1: Donnerstag, 16. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Donnerstag, 23. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Donnerstag, 2. März 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Folge 4: Donnerstag, 9. März 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Hier sind die Sendetermine der Wiederholungen:

Wiederholung von Folge 1: Freitag, 17. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf sixx

Wiederholung von Folge 2: Freitag, 24. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf sixx

Wiederholung von Folge 3: Freitag, 3. März 2023, um 20.15 Uhr auf sixx

Wiederholung von Folge 4: Freitag, 10. März 2023, um 20.15 Uhr auf sixx

Ersten Informationen des Senders zufolge werden die 29 Teilnehmerinnen von Heidi Klum bereits in der ersten Folge nach Los Angeles eingeladen und dürfen dort ihre erste Fashion-Show laufen. "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen", wurde Klum (49) vom Sender zitiert.

Rückblick auf 2022: Diversität stand hoch im Kurs

Die 17. Staffel hatte den Schwerpunkt Diversität - alle Größen, Figuren und Altersgruppen waren erlaubt. Die Österreicherin Lou-Anne gewann die Show. Auch ihre Mutter Martina hatte als Kandidatin mitgemacht und kam auf Platz drei.