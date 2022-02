Am Mittwochabend (23. Februar 2022 warf eine Anwohnerin in der Bahnstraße in Erlenbach am Main (Kreis Miltenberg) Jugendlichen eine geringe Menge Marihuana von ihrem Wohnungsbalkon zu, wie die Polizei Obernburg mitteilt.

Die verwunderten Jugendlichen auf der Straße unter dem Balkon teilten dies bei der Polizei mit.

Erlenbach am Main: Marihuana von Balkon geworfen

Als Grund für ihr Handeln gab die Frau an, dass sie sich durch das lautstarke Lachen und die Gespräche der Jugendlichen gestört gefühlt hatte. Sie forderte die jungen Leute auf, an einen anderen Ort zu gehen und das Marihuana zu rauchen, damit vor ihrer Wohnung "wieder Ruhe einkehrt".

Nun wird wegen eines Verbrechens der Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige gegen die zum Tatzeitpunkt alkoholisierte Frau ermittelt.