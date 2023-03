Am späten Samstagabend kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Der Bewohner des Anwesens zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer zehntausend Euro.



Gegen 23 Uhr ging bei Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand in einem Einfamilienhaus in der Spessartstraße ein. Die freiwilligen Feuerwehren aus Erlenbach am Main sowie Mechenhard und Streit waren rasch zur Stelle und brachten den Brand unter Kontrolle. Ein Nachbaranwesen wurde während des Einsatzes vorsorglich geräumt.

Der Bewohner des Brandanwesens wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg nahmen den Brandfall auf. Nach ersten Erkenntnissen kam es beim Befeuern eines Holzofens zu dem Brandgeschehen. Hierbei fingen Gegenstände Feuer, die sich in der Nähe der Feuerstelle befanden.