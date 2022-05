In flagranti in Gartenhütte erwischt: Am Samstagmorgen (07.05.2022) traf der Eigentümer einer Hütte in der Kleingartenanlage am Forstweg in Elsenfeld einen Heranwachsenden und seine Begleiterin an, die sich dort offensichtlich "zum Austausch von Zärtlichkeiten einquartiert hatten", wie die Polizei Obernburg am Main mitteilt.

Die Frau suchte unmittelbar nach Eintreffen des Eigentümers das Weite und ließ den leicht alkoholisierten Liebhaber zurück.

Elsenfeld: Jugendliche brechen Gartenhütte auf

Dieser räumte letztlich ein, dass man sich gewaltsam Zutritt in das Gartenhaus verschafft hatte. Die Tür hat nun einen Schaden von ungefähr 100 Euro.

Der 20-Jährige muss sich aufgrund seines romantischen Abenteuers wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten.

Vorschaubild: © Frank Molter/dpa/dpa-tmn