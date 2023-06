Dorfprozelten: Autozulieferer Magna will weiteres Werk schließen

Nach Informationen der IG Metall will der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna sein Werk im unterfränkischen Dorfprozelten (Landkreis Miltenberg) bis Ende 2025 schließen. Dies soll das Management bereits am 20. März 2023 dem Wirtschaftsausschuss, dem Betriebsrat und der Belegschaft mitgeteilt haben, so die Gewerkschaft. Seitdem regt sich heftiger Protest gegen die Pläne. Sie wären ein weiterer Einschnitt für die angeschlagene Zuliefererindustrie, die einen der größten Wirtschaftszweige Frankens darstellt. So hat der Nürnberger Konzern Leoni kürzlich grünes Licht für einen umstrittenen Sanierungsplan erhalten. Magna selbst schloss erst im Dezember 2022 seinen Bad Windsheimer Standort - 340 Beschäftigte waren betroffen. Doch gibt es noch Hoffnung für Dorfprozelten? Eine Chance sieht die IG Metall Aschaffenburg in einem besonderen Treffen am Dienstag (13. Juni 2023) im bayerischen Wirtschaftsministerium.

"Wirtschaftlich nicht mehr darstellbar": Ankündigung von Autozulieferer Magna sorgt für Proteste

Wie die IG Metall im April 2023 in einer Pressemitteilung bekannt gab, hatte das Unternehmen die angedachte Schließung intern damit begründet, eine Fortführung des Standorts sei "vor dem Hintergrund des Marktes" wirtschaftlich "nicht mehr darstellbar". Man sehe "mit dem aktuellen Produktportfolio keine Zukunft für den Standort Dorfprozelten". Magna selbst betrachtet in einer eigenen Bewertung der Zukunft aller Standorte unter anderem schwankende Rohstoffpreise, einen hohen "Inflationsdruck" und die notwendige Umstellung auf Elektromobilität als Risiko.

Der Konzern gab für das erste Quartal 2023 einen Rückgang beim Nettogewinn um 155 Millionen Dollar bekannt. Grund seien vor allem höhere Produktions- und Entwicklungskosten, die dem Konzern zufolge neben der Inflation auch maßgeblich mit dem Umstieg auf Elektrifizierung und Automatisierung von Fahrzeugen zusammenhängen. Im Dezember 2020 hatten IG Metall und Betriebsrat nach eigenen Informationen noch "im Rahmen der Restrukturierung 2020/2021 einen Standorttarifvertrag 'Transformation' zur Weiterentwicklung des Standorts in Dorfprozelten, mit Investitionen und Neuaufträgen für Dorfprozelten vereinbart".

Dieser sollte eigentlich für mehr Sicherheit und eine Perspektive für das Werk in Unterfranken sorgen. Die Ankündigung der geplanten Schließung sorgte daher von Beginn an für heftige Proteste. So zerschlugen Ende März laut IG Metall mehrere Hundert Magna-Beschäftigte Porzellan vor dem Werkstor und hinterließen einen großen "Scherbenhaufen" als Symbol. Ende April begannen dann erste Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern - laut IG Metall ging es bei den Terminen allem voran um die "Erstellung eines betriebswirtschaftlichen Gutachtens".

Gibt es eine Zukunft in Dorfprozelten? Besonderes Ministeriumstreffen weckt Hoffnung für Beschäftigte

Doch handfeste Ergebnisse vermeldete die IG Metall bisher nicht. Am Montag (12. Juni 2023) fand erneut eine Kundgebung vor dem Werk in Dorfprozelten statt. Unter anderem zeigten Beschäftigte hier ein großes Plakat mit der Aufschrift: "Bei Magna geht der Sensenmann um... wer wird der nächste sein?" Auch an anderen Standorten seien "die Sorgen um den Arbeitsplatz groß und es bestehen Zukunftsängste", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der IG Metall. "Die Beschäftigten vieler Magna-Standorte in Deutschland kämpfen", schreibt die Gewerkschaft.

"Lieferkettengesetz und grüner Fußabdruck scheinen nur Worthülsen zu sein, sonst würde sich kein Zulieferer freiwillig aus dem Land der Autobauer zurückziehen", wird der IG-Metall-Konzernbetreuer Gebhard Schwägerl zitiert. Nun richte man einen "gespannten Blick nach München", wo am Dienstag (13. Juni 2023) ein Gespräch im bayerischen Wirtschaftsministerium stattfinde, welches "die Magna Geschäftsführung und eine Delegation der Arbeitnehmervertreter*innen auf Einladung von Dr. Potthast, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik, Koordination, Industrie, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, wahrnimmt", wie es heißt.

Ob hier eine mögliche Rettung des Magna-Standorts erreicht werden kann, ist allerdings bisher völlig unklar. Bei der IG Metall weist man auf einen weiteren Verhandlungstermin am Donnerstag, dem 15. Juni 2023, in Dorfprozelten hin. "Wir als Arbeitnehmerbank sind verhandlungsbereit und die Erwartungen der Beschäftigten sind hoch. Deshalb hoffe ich schwer, dass die Arbeitgeberseite den Termin mit uns wahrnimmt und nicht wertvolle Zeit verstreichen lässt", wird Percy Scheidler, erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg und Verhandlungsführer, zitiert.