Vermisstensuche im Kreis Miltenberg: Seit Freitag (4. November 2022) gilt ein 33-Jähriger aus dem unterfränkischen Kirchzell als verschwunden. Die Polizei wendet sich nun mit einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit, um ihn wiederzufinden. Es sei davon auszugehen, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge verließ Daniel Cyranek am Freitagabend seine Wohnung in der Hauptstraße von Kirchzell und wurde zuletzt am Miltenberger Edeka-Supermarkt gesehen. Danach verliert sich die Spur des Mannes, meldet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Mann (33) aus Kirchzell vermisst: Wer kann der Polizei helfen?

Die Polizei sucht auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach dem Vermissten. Dabei konnte bereits sein Firmen-Pkw nahe dem örtlichen Friedhof gefunden werden. Da sämtliche weitere Suchmaßnahmen bislang aber nicht zum Auffinden des 33-Jährigen führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Daniel Cyranek wird folgendermaßen beschrieben:

Er hat kurze, dunkle Haare

Er war zuletzt bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und einer weißen Arbeitshose

Er hat eine Tätowierung am rechten Unterarm

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09371/945-0 bei der Miltenberger Polizei zu melden.

