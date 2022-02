Seit Sonntagmorgen (27. Februar 2022) wird ein siebenjähriger Junge aus Großheubach in Unterfranken vermisst. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Kind, der wohl mit einem Fahrrad unterwegs ist. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützen bei der Fahndung.

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und hat dazu eine Öffentlichkeitsfahndung mit Personenangaben und Bild des Kindes veröffentlicht.

Siebenjähriger Kaan A. spurlos verschwunden - offenbar mit Fahrrad unterwegs

Gegen 10 Uhr bemerkten die Eltern des Kindes, dass der siebenjährige Kaan A. unbemerkt die Wohnung in der Industriestraße verlassen hat. Vermutlich ist er mit seinem blauen Fahrrad in unbekannte Richtung davongefahren, wie die Polizei mitteilt. Der Junge ist etwa 150 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat kurzes dunkelbraunes Haar und trägt wohl eine blaue Jacke und eine dunkelblaue Hose. Zudem hat er wahrscheinlich hellblaue Haix-Wanderschuhe an.

"Mit einem Großaufgebot an Kräften und der Unterstützung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Suchhunden sucht die Polizeiinspektion Miltenberg mit Hochdruck nach dem Kind", heißt es in der Mitteilung der Polizei vom Sonntagnachmittag.

Wer den Jungen gesehen hat oder sonstige Hinweise zum Aufenthaltsort machen kann, soll sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung setzen. Die Nummer lautet 09371/945-0.