Vermisst: Seit Sonntagabend (06. Dezember 2020) wird die 15-jährige Natalie K. aus Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, vermisst. Die Polizeidirektion Chemnitz schließt nicht aus, dass sich das Mädchen auch im unterfränkischen Miltenberg aufhalten könnte.

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr soll sie die Wohnung der Eltern in der Oststraße verlassen haben. Seither ist das Mädchen spurlos verschwunden. Die Polizisten haben bereits alle Anlaufstellen in der Region um Waldheim geprüft und Kontaktpersonen befragt. Allerdings vergeblich.

15-jährige Natalie vermisst: Wer hat sie gesehen?

In Miltenberg hat das Mädchen Bekannte, zu denen sie Kontakt gehalten hat, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass Natalie sich auch hier aufhalten könnte. Das Mädchen könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und medizinische Hilfe benötigen.

Natalie K. ist etwa 1 Meter 55 groß, hat dunkelblonde, lange Haare und trägt eine Brille. Näheres ist seitens der Polizei nicht zu ihrer Erscheinung bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter Telefon 03431 659-0 entgegen.