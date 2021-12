Rund 28 Jahre nach dem Mord an der Jugendlichen Sabine Back in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart gibt es nun einen neuen Tatverdächtigen. Zuvor war der Tatort erneut untersucht worden. Die 13-Jährige wurde damals auf einem Reiterhof im Ortsteil Wiesenfeld tot aufgefunden.

Bereits im Januar 2021 wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Er musste aber wieder aus der Untersuchungshaft entlassen werden.

Update vom 22.12.2021, 16.10 Uhr: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Tatverdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Würzburg will einen Mann wegen des Mordes an Sabine Back vor Gericht bringen. Die Behörde habe Anklage zur Jugendkammer des Landgerichts erhoben, teilte ein Sprecher am Mittwoch (22. Dezember 2021) mit. Der damals 17-Jährige soll das Mädchen kurz vor Weihnachten 1993 in Karlstadt getötet haben.

Der Verdächtige aus dem Landkreis Main-Spessart war bereits im Januar nach neuerlichen Durchsuchungen wegen Mordverdachts festgenommen worden. Wenige Wochen danach wurde der Mann wieder freigelassen. Das Ermittlungsverfahren lief aber weiter. Der Mann stand schon früher im Fokus der Ermittler. Zum möglichen Motiv des Verdächtigen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Die Ermittler hatten zudem einen weiteren Verdächtigen im Visier. Sein Verfahren sei aber mangels Tatnachweises eingestellt worden, so die Staatsanwaltschaft. Auf einem Bauernhof im Stadtteil Wiesenfeld war das Mädchen zuletzt gesehen worden. Dort wurden in einer Jauchegrube die Jacke und Kleidung des Mädchens gefunden - aber nicht die 13-Jährige. Als der schwere Betondeckel einer abseits liegenden Güllegrube hochgehoben wurde, entdeckten die Ermittler dort die Leiche. Die Schülerin kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft durch massive Gewalteinwirkung ums Leben.

Kurz nach der Tat wurde ein damals 15-jähriger Schüler festgenommen, der aus Wiesenfeld stammt, wie die Getötete. In einem folgenden Prozess wegen Totschlags wurde der Jugendliche freigesprochen. Unter anderem hatten ihn Zeugen entlastet. Jahre später kam er Medienberichten zufolge bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Das Landgericht Würzburg muss nun entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird.

Update vom 20.05.2021, 11.30 Uhr: Tatort wird nach 27 Jahren erneut untersucht

Die Kriminalpolizei Würzburg setzt ihre Ermittlungen im Mord an der 13-jährigen Sabine Back fort. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag (20. Mai 2021) mitteilte, sind die Beamten erneut im Einsatz, um Untersuchungen am Tatort durchzuführen. Zuletzt wurde das Grundstück im Januar abgesucht.

Der Mord liegt nun bereits mehr als 27 Jahre zurück. Das Mädchen wurde im Winter 1993 tot auf einem Hof im Karlstadter Ortsteil Wiesenfeld gefunden. Zwar wurde zu Beginn dieses Jahres ein Tatverdächtiger festgenommen, inzwischen ist dieser jedoch wieder auf freiem Fuß. Laut Staatsanwaltschaft gab es keine ausreichenden Verdachtsgründe.

Mit der erneuten Untersuchung am Tatort hoffen die Ermittler, die bisher gewonnenen Ermittlungserkenntnisse direkt vor Ort überprüfen und verifizieren zu können. Außerdem werden zur Beweissicherung Messungen durchgeführt und die örtlichen Gegebenheiten mit modernster Technik digital dokumentiert. Der Eigentümer des Anwesens hat seine Einverständnis für die umfangreichen Maßnahmen gegeben.

Neben der Kripo Würzburg ist auch ein Vertreter der Staatsanwaltschaft vor Ort sowie Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes und Unterstützungskräfte vom Polizeipräsidium Unterfranken im Einsatz.

Update vom 01.04.2021, 18 Uhr: Tatverdächtiger aus Haft entlassen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 13-Jährigen vor mehr als 27 Jahren in Unterfranken ist ein Tatverdächtiger am Donnerstag (1. April 2021) aus der Untersuchungshaft entlassen worden. "Für den Vorwurf des Mordes sieht die Kammer beim jetzigen Stand keine ausreichenden Verdachtsgründe", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der Mitte-40-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart wurde im Januar verhaftet, nachdem Ermittler den Fall aus dem Jahr 1993 neu aufgerollt hatten.

"Als Mordmerkmal kam zum Beispiel die Verdeckung einer Sexualstraftat in Betracht - und dafür reicht es der Kammer beim gegenwärtigen Stand nicht", erklärte der Sprecher. Zuvor hatte der Rechtsanwalt des Beschuldigten Beschwerde gegen die Inhaftierung eingelegt und die Freilassung gefordert.

Das Mädchen war am 15. Dezember 1993 auf einem Aussiedlerhof in Wiesenfeld (Landkreis Main-Spessart) zuletzt gesehen worden. Suchtrupps und Menschen aus dem Ort durchkämmten zwei Tage lang die Gegend, bis die Leiche auf dem Hof unter einer mit einem Betondeckel verschlossenen Güllegrube gefunden wurde.

Im Januar hatte die Polizei das Grundstück erneut durchsucht und ein weiterer Mann rückte ins Visier der Ermittler. Die Durchsuchung erklärte das Landgericht Würzburg vergangene Woche allerdings für rechtswidrig. "Das Gericht hat nicht festgestellt, dass kein Anfangsverdacht bestehen würde. Sondern das Gericht hat den Durchsuchungsbefehl aufgehoben, weil er nach dieser langen Zeit unverhältnismäßig wäre", erklärte die Staatsanwaltschaft.

Das Ermittlungsverfahren sei nicht eingestellt. Allerdings fehlten nun Untersuchungsgegenstände wie Telefone, Notebooks, Tablets und sonstige Datenträger. Diese mussten dem Besitzer nach dem Gerichtsbeschluss zurückgegeben werden. Die Staatsanwaltschaft wird nun prüfen, ob das Verfahren fortgeführt werden kann, was nur im Falle eines nachweisbaren Mordverdachts möglich ist, da Mord nicht verjährt. Andernfalls könnte es ganz und gar eingestellt werden.

Update vom 24.02.2021: Kripo bittet erneut um Hinweise - "jedes Puzzleteil ist wertvoll"

Die Kriminalpolizei ermittelt noch immer in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg im Mordfall Sabine Back aus dem Jahr 1993. Die 13-Jährige war damals kurz vor Weihnachten verschwunden und wurde wenig später im Karlstadter Ortsteil Wiesenfeld im Kreis Main-Spessart tot aufgefunden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch (24.02.2021) mitteilte, bitten die Beamten erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vor zwei Wochen hatte die Polizei bereits eine Flyer-Aktion in Wiesenfeld gestartet und mit Anwohnern gesprochen, um auf das Zeugentelefon hinzuweisen und neue Hinweise zu erhalten. Das Ziel der Beamten ist es, die Tat möglichst lückenlos aufzuklären. Zwar konnten die Polizisten im Rahmen der Aktion eine Vielzahl von Hinweisen entgegennehmen - in Zusammenhang mit den Ermittlungen wurde jedoch bekannt, dass offenbar einigen Bürgern wichtige Informationen vorliegen, die sie jedoch "aus persönlichen Gründen oder anderen Hemmnissen" noch nicht der Polizei mitgeteilt haben.

"Möglicherweise auch deshalb, weil ihnen ihr Wissen nicht 'wichtig' oder 'hilfreich' genug vorkommt. Für die Ermittler ist jedoch jedes einzelne Puzzleteil wertvoll", so das Polizeipräsidium. Wer über Hinweise verfügt, die zur Aufklärung des Verbrechens beitragen könnten, wird dringend gebeten, das kostenlose Zeugentelefon zu nutzen. Jeder Hinweis ist wichtig, auch wenn er noch so unwichtig erscheint.

Die Ermittler sind über die kostenlose Rufnummer 0800 / 7 73 37 44 rund um die Uhr erreichbar und für jeden Hinweis dankbar.

Update vom 11.02.2021: Zahlreiche Hinweise nach Polizeiaktion zu getöteter 13-Jähriger

Die Polizei hatte kürzlich mit einer Flyer-Aktion auf den Mordfall vor mehr als 27 Jahren in Unterfranken aufmerksam gemacht. Anschließend gingen zahlreiche Hinweise ein. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte ein Polizeisprecher am Donnerstag allerdings keine Details verraten. "Es gab wirklich viele Hinweise", sagte er. Ob sich darunter auch eine heiße Spur befinden könnte, sei noch nicht absehbar.

Am Mittwoch hatten zahlreiche Polizisten in Stadtteilen von Karlstadt und Lohr am Main (beides Landkreis Main-Spessart) Flyer zu dem ungelösten Verbrechen verteilt und Anwohner befragt. Die Rückmeldungen zu der stundenlangen Aktion seien äußerst positiv gewesen, sagte der Sprecher.

Das Mädchen war kurz vor Weihnachten 1993 verschwunden. Es wurde zuletzt im etwa 1100 Einwohner zählenden Karlstadter Ortsteil Wiesenfeld gesehen. Dort fanden Ermittler auf einem Aussiedlerhof nach wenigen Tagen die Leiche der 13-Jährigen in einer Güllegrube.

Sowohl ein Einzeltäter als auch mehrere Täter kommen laut Staatsanwaltschaft infrage. Im Januar wurde ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart festgenommen. Er kam wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der Mann wird verdächtig, das Mädchen als damals 17-Jähriger getötet zu haben. Ermittelt wird zudem gegen einen weiteren Mann aus der Region.

Update vom 10.02.2021: Polizei mit Flyer-Aktion

Nach wie vor laufen die Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Mord an Sabine Back auf Hochtouren. Am Mittwoch war die Polizei mit Unterstützungskräften in Wiesenfeld, Halsbach und Rohrbach unterwegs. Die Beamten verteilten Flyer mit Hinweis auf das Zeugentelefon. Jede Information, auch wenn sie noch so unwichtig erscheint, kann für die Aufklärung der Tat von Bedeutung sein!

Wie bereits berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft aufgrund neuester Ermittlungserkenntnisse Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, die am 20. Januar 2021 im Landkreis Main-Spessart vollzogen wurden. Ein 44-Jähriger, der sich als dringend tatverdächtig herauskristallisiert hatte, wurde vorläufig festgenommen. Er befindet sich seither wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dem Fall wurden in der Folge nochmals intensiviert. Um das Verbrechen, das inzwischen mehr als 27 Jahre zurückliegt, lückenlos aufzuklären, hat die Kriminalpolizei Würzburg eigens eine Ermittlungskommission gegründet. Zur Entgegennahme von Hinweisen wurde ein Zeugentelefon geschaltet.

Genau auf dieses Zeugentelefon hat die Polizei im Rahmen der Flyer-Verteilaktion am Mittwoch nochmals hingewiesen und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Die Ermittlungskommission ist unter der kostenfreien Rufnummer 0800 / 7 73 37 44 rund um die Uhr erreichbar und für jeden Hinweis dankbar.

Update vom 28.01.2021: Zweiter Verdächtiger im Visier der Ermittler - Kripo hofft auf Hinweise von Zeugen

Mehr als 27 Jahre nach dem Gewaltverbrechen an einer 13-Jährigen in Unterfranken wird gegen einen zweiten Verdächtigen ermittelt. Der Beschuldigte war in der Vergangenheit bereits im Fokus der Ermittlungen gewesen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag (28.01.2021) bestätigte. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" wolle man keine weiteren Angaben machen. Der Main-Post zufolge handelt es sich um einen 55-Jährigen, der damals dabei gewesen sein soll, als die Leiche gefunden wurde.

Die 13-Jährige war am 15. Dezember 1993 auf einem Aussiedlerhof in dem Karlstadter Ortsteil Wiesenfeld im Landkreis Main-Spessart zuletzt gesehen worden. Dort fanden Ermittler die Leiche in der Tiefe einer Güllegrube unter einem Betondeckel. Das Mädchen war durch massive Gewalteinwirkung zu Tode gekommen. Ein zunächst verdächtiger 15-Jähriger wurde nach einem Prozess freigesprochen.

Einer Gerichtsreporterin der Main-Post zufolge legte der damalige Vorsitzende Richter den Ermittlern nahe, einen damals 17- und einen 28-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen. Beide seien am Nachmittag des Tattages mit dem Mädchen gesehen worden. Der jüngere Verdächtige, ein heute 44 Jahre alter Mann, wurde vergangene Woche wegen Mordverdacht verhaftet und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ein ausführliches DNA-Gutachten wird im Laufe der nächsten Wochen erwartet.

Der Staatsanwaltschaft zufolge könnten die Ermittlungen noch drei bis vier Monate andauern. Die Kriminalpolizei Würzburg hat eine Ermittlungskommission gegründet und sucht nun dringend nach Zeugenhinweisen.

Das Ziel ist es, die Tat vom 15. Dezember 1993 möglichst umfassend aufzuklären. "Jede Information, auch wenn sie noch so unwichtig erscheint, kann für die weitere Aufklärung der Tat von Bedeutung sein", appelliert die Polizei. Wer glaubt, sachdienliche Hinweise zur Tat geben zu können, kann sich rund um die Uhr unter der Rufnummer 08 00 / 7 73 37 44 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

Ursprüngliche Meldung vom 21.01.2021: Tatverdächtiger nach Mord einer 13-Jährigen in Wiesenfeld

Neueste Entwicklungen bei Cold Case Ermittlungen im Landkreis Main-Spessart: Das Polizeipräsidium Unterfranken teilt mit, dass ein dringend Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen wurde. Der 44-Jährige sitzt wegen dringenden Mordverdachts inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Kriminalpolizei Würzburg und der Staatsanwaltschaft Würzburg ist es gelungen, einen dringend Tatverdächtigen zu ermitteln. Ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart wurde am Mittwoch (20.01.21) vorläufig festgenommen.

Verdächtiger festgenommen

Das 13-jährige Mädchen war vor 27 Jahren nach einer großangelegten Suche tot in einer Güllegrube eines Reiterhofs im bayerischen Wiesenfeld gefunden worden. Ein damals 15-Jähriger wurde festgenommen. Nach einem Prozess wegen Totschlags hatte das Gericht den Jugendlichen freigesprochen.

Wie auch bei anderen ungeklärten Gewaltverbrechen wurden auch die Akten dieses Falles nie geschlossen und stattdessen im Rahmen von Altfall-Ermittlungen - in enger Zusammenarbeit mit Profilern der Operativen Fallanalyse (OFA Bayern) - immer wieder im Hinblick auf neue Ermittlungsansätze überprüft. Durch technischen Fortschritt und neue, feinere Untersuchungsmethoden, insbesondere im Bereich der DNA-Analyse, wird die Auswertung von Spuren von Zeit zu Zeit immer erfolgsversprechender.

Aufgrund der jüngsten Ermittlungserkenntnisse hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Anwesen im Landkreis Main-Spessart erwirkt, die im Laufe des Mittwochs von der Kriminalpolizei Würzburg vollzogen wurden. Neben dem Tatortanwesen in Wiesenfeld stand dabei auch die Wohnadresse eines Tatverdächtigen im Landkreis Main-Spessart im Fokus. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurden die Kripobeamten von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.

Tatmotiv noch unklar

Nach nunmehr vorliegenden Erkenntnissen ist ein heute 44-Jähriger dringend verdächtig, im Alter von 17 Jahren, das damals vier Jahre jüngere Mädchen getötet zu haben. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch vorläufig festgenommen. Zur Klärung der Haftfrage wird der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch im Laufe des Donnerstags dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Tatmotiv, werden von der Kriminalpolizei Würzburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden.

red/dpa