Am Sonntag (29. Januar 2023) hat eine bislang unbekannte Person in Karlstadt in der Zeit zwischen 6 Uhr und 13 Uhr im Bereich der Johann-Zahn-Straße die aktuell im Rahmen eines Pilotprojektes aufgestellten Verkehrszeichen verdreht.

So wurden Verkehrszeichen zur Regelung der dortigen Einbahnstraße sowie zum eingeschränkten Halteverbot derart geändert, berichtet die Polizeiinspektion Karlstadt, dass der Verkehrsfluss vor Ort beeinträchtigt war.

Geringes Verkehrsaufkommen verhindert Schlimmeres

Lediglich aufgrund des äußerst geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinerlei Gefahren. Der "Verkehrszeichen-Verdreher", wie die Polizei die Person in ihrem Bericht nennt, muss mit einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingreifens in den Straßenverkehr rechnen.

Vorschaubild: © Pixabay