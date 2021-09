Missgeschick mit Folgen in Kreuzwertheim in Unterfranken: Ein kleines Mädchen hat sich am Montag in einem Auto eingesperrt und seine Mutter ausgesperrt. Die Frau hatte zuvor in Kreuzwertheim im Landkreis Main-Spessart dem Kind den Fahrzeugschlüssel zum Spielen gegeben. Dies teilt die Polizei mit. Das Kind habe dann auf den Schlüssel gedrückt und den Wagen damit verschlossen. Die Feuerwehr öffnete schließlich das Auto.

Vorschaubild: © Frank May, dpa