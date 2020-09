Gambach aktualisiert vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Tödlicher Unfall auf B26: Biker kracht in Autoheck - und stirbt

Ein 36-jähriger Biker verlor bei einem schweren Unfall in Unterfranken sein Leben. Am frühen Montagabend fuhr er auf der B26 bei Gambach (Karlstadt) in das Heck eines Autos und starb.