Am Mittwochmorgen (10. März 2021) hat es einen schweren Verkehrsunfall im Kreis Main-Spessart gegeben. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken über einen Pressealarm informiert, ist ein Auto zwischen Billingshausen und Zellingen bei einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geraten.

Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß und mehreren Auffahrunfällen. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Menschen verletzt. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de angibt. Der 19-jährige Unfallverursacher überlebte nicht.

Update vom 11.03.2021, 12.00 Uhr: Polizei sucht wichtigen Zeugen

Ein 19-jähriger Fahrer wollte am Mittwoch (10. März 2021) ein vor ihm fahrendes Auto in einer Kurve überholen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Mehreren Menschen wurden dabei schwer verletzt, der 19-Jährige wurde noch in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort.

Die Polizei Karlstadt hat nun die Ermittlungen übernommen und ist auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen. Kurz nachdem der Unfall passiert war, hat offenbar ein Mann mit seinem Auto an der Unfallstelle gehalten und einem anderen Zeugen erzählt, dass der 19-jährige Fahrer ihm zuvor aufgefallen sei und er diverse Beobachtungen gemacht habe.

Bevor die Polizei die Personalien des Mannes aufnehmen konnte, verließ er die Unfallstelle wieder. Die Beamten bitten nun darum, dass der Mann sich melden möge. Er kann unter Umständen wichtige Angaben zum Geschehen machen. Der Zeuge wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Polizei zu melden.

Erstmeldung vom 10.03.2021, 10.12 Uhr: Frontalzusammenstoß - 19-Jähriger verstirbt nach Überholmanöver

Wie Marcus Kuntscher, Einsatzleiter der Polizeiinspektion Karlstadt gegenüber NEWS5 erklärt, wollte ein 19-jähriger Fahrer im Kurvenbereich ein Auto überholen. Allerdings kam ihm in diesem Moment ein Fahrzeug entgegen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Ein weiteres Auto fuhr auf, weshalb insgesamt vier Fahrzeuge einen wirtschaftlichen Totalschaden aufwiesen.

"Es war ein großes Trümmerfeld", so Kuntscher weiter. "Der Unfallverursacher war noch eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde noch mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und verstarb dort."

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie kamen ebenfalls in eine Klinik. Zwei weitere Beteiligte wurden glücklicherweise nicht verletzt.