Triefenstein-Lengfurt vor 1 Stunde

Erstmeldung

Pakete schwimmen davon: Lkw fährt über Kaimauer in den Main

Am Freitagvormittag hat sich in Unterfranken ein Unfall am Main ereignet: Ein Klein-Lkw ist ins Wasser gefahren. Dabei hat er seine geladenen Pakete verloren. Diese schwimmen jetzt davon.