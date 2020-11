Rothenfels vor 48 Minuten

Tierschutz

Mehrere Hunde bei Durchsuchung gerettet: Tiere wurden nicht mehr ausreichend versorgt

In Franken sind bei einer Hausdurchsuchung mehrere vernachlässigte Hunde beschlagnahmt worden. Die Tierhaltung war den Behörden bereits in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen. Schon einmal waren auf Anordnung des Veterinäramts sechs Hunde an den Tierschutzverein abgegeben worden.