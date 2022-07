Rieneck vor 4 Stunden

Machetenangriff

Machetenangriff bei Auseinandersetzung: Streit dreier Männer eskaliert

In Rieneck geraten drei Männer am Freitag (01.07.2022) in einen Streit miteinander. Ein 25-Jähriger greift plötzlich zu einer Machete und attackiert mit der Waffe die beiden Anderen. Alle Männer kommen im Anschluss an den Vorfall in verschiedene Krankenhäuser und es stellt sich heraus, während des Streits stehen sie unter Alkohol und Drogen.