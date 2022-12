In Retzstadt kam es in der Nacht zum Mittwoch (28. Dezember 2022) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Gegen 23.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei Bewohner verletzt.

Ein 48 Jahre alter Mann sowie seine 76-jährige Mutter befanden sich im Haus, als in einem Zimmer im Obergeschoss ein Feuer ausbrach. Der Mann konnte sich und seine Mutter bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus dem brennenden Obergeschoss retten, zog sich hierbei allerdings eine schwere Rauchgasvergiftung zu.

Mann rettet sich und seine Mutter aus brennendem Haus in Retzstadt

Er wurde vor Ort vom Notarzt erstversorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Die 76-Jährige zog sich leichtere Verletzungen zu und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus Retzstadt und umliegenden Gemeinden konnten die Flammen unter Kontrolle bringen und das Wohnhaus löschen. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg nahm noch in der Nacht die Ermittlungen dazu auf. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

Vorschaubild: © Mohssen Assanimoghaddam (dpa)