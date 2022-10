Beim Aufbau eines Fertighauses ist ein 27-Jähriger zwischen zwei Wänden eingequetscht und schwer verletzt worden.

Polizeiaussagen vom Donnerstag (13. Oktober 2022) zufolge war der Bauarbeiter in dem Haus in Retzstadt (Landkreis Main-Spessart), um eine an einem Kran befestigte Zwischenwand einzubauen. Als diese am Mittwochmorgen (12. Oktober 2022) ins Schwingen geriet, erfasste die Wand den Mann und quetschte ihn zwischen einer bereits befestigten Außenwand ein. Der 27-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Vorschaubild: © Stephan Jansen (dpa)