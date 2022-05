Einen ungewöhnlichen tierischen Besucher entdeckte eine Frau aus Gemünden (Landkreis Main-Spessart) am Sonntagnachmittag (01.05.2022) in ihrem Garten. Ein Pfau hatte sich dorthin verirrt. Die Herkunft des Vogels "ist völlig rätselhaft". Eine durchgeführte Befragung der Polizeistation Gemünden am Main in der Nachbarschaft Schaippach, Hohenroth und Rieneck blieb erfolglos.

Der Eigentümer möchte sich bitte mit der Stadt Rieneck unter der Telefonnummer 09354/9733-0 in Verbindung setzen.

Vorschaubild: © danielsfotowelt/pixabay.com