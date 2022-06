Burgsinn vor 39 Minuten

Sachbeschädigung

Schranke illegal abmontiert - nicht der einzige Schaden in den vergangenen Tagen an Radweg in Burgsinn

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine mobile Schranke an einem Radweg in Burgsinn (Landkreis Main-Spessart beschädigt. Das Abmontieren verursachte einen Schaden von 300 Euro. Im Laufe der Woche war bereits eine Parkbank an gleicher Stelle beschädigt worden.