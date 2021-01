Warnung vor falschen Mitarbeitern: Das Polizeipräsidium Unterfranken warnte am Dienstagabend (12. Januar 2021) vor falschen Mitarbeiter der Stadtwerke Lohr am Main. Die Anrufer gaben laut Pressemitteilung der Polizei an, die Wasseruhr am Mittwoch (13. Januar 2021) ablesen zu müssen.

Gegen 20.15 Uhr erklärte die Polizei in einer weiteren Pressemitteilung, dass sich hinter den vermeintlichen Telefonbetrügern nur zwei 13-Jährigen verbargen. Die beiden haben sich einen "Scherz" erlaubt. Wie es weiter heißt, wurden die beiden 13-Jährigen im Beisein der Eltern belehrt.