Warnung vor falschen Mitarbeitern: Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt am Dienstagabend (12. Januar 2021) vor falschen Mitarbeiter der Stadtwerke Lohr am Main. Die Anrufer geben laut Pressemitteilung der Polizei an, die Wasseruhr am Mittwoch (13. Januar 2021) ablesen zu müssen.

Somit wollen sich die falschen Mitarbeiter offenbar Zutritt zu Häusern und Wohnräumen verschaffen. Die Polizei warnt davor, fremde Personen einfach hineinzulassen. Außerdem bittet die Polizei darum, zu klären, ob der angebliche Handwerker beziehungsweise Mitarbeiter auch wirklich zu den Stadtwerken gehört. Dazu können Sie sich jederzeit bei der Polizei meldet, heißt es weiter.