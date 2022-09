Mittelsinn: Unbekannter bricht in Sportheim ein

Mittelsinn vor 53 Minuten

Kurioser Einbruch

Unbekannter bricht in Sportheim ein und trinkt dort Bier - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Einbruch in ein Sportheim in Mittelsinn ist es am Sonntag gekommen. Ein unbekannter Mann hat sich Zutritt zu dem Sportheim verschafft. Er konnte unerkannt fliehen.