Tödlicher Unfall in Unterfranken: Am Montagmittag (4. Oktober 2021) hat sich auf der Bundesstraße 8 im Landkreis Main-Spessart ein tödlicher Unfall ereignet. Eine 61 Jahre alte Autofahrerin prallte bei Marktheidenfeld mit einem in entgegen gesetzte Richtung fahrenden Trucker zusammen.

Wie die Polizei berichtet, war die 61-Jährige gegen 12.45 Uhr auf der B8 von Altfeld in Richtung Marktheidenfeld unterwegs, als sie in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal mit einem Lkw-Fahrer zusammen.

Autofahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

"Durch den Aufprall erlitt die Frau derart schwere Verletzungen, dass sie diesen noch am Unfallort erlag", teilt die Polizei mit. Der 33-jährige Trucker kam nach der Erstversorgung vor Ort mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Ein Sachverständiger war ebenfalls vor Ort. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.