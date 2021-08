Seit gut einer Woche fahndete die Polizei nach einem 35-Jährigen, der den gelockerten Maßregelvollzug nutzte, um abzutauchen. Nach vorliegenden Informationen ging von dem flüchtigen Mann keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Dennoch wollte ihn die Polizei schnellstmöglich finden und bat die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise.

Der 35-Jährige wurde wegen gewerbsmäßigen und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen in der forensischen Abteilung des Bezirkskrankenhauses amtlich untergebracht. Er befand sich seit längerer Zeit im gelockerten Maßregelvollzug und durfte außerhalb des Bezirkskrankenhauses in Aschaffenburg wohnen.

Abgehauen im gelockerten Maßregelvollzug: Polizei schnappt nun 35-Jährigen

Am 29.07.2021 verließ er die Wohnung und kehrte seitdem nicht mehr dorthin zurück. Seiner Meldeverpflichtung im Bezirkskrankenhaus kam er nicht mehr nach. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei Lohr und Aschaffenburg verliefen ergebnislos - bis jetzt.

Am Donnerstag (12. August 2021) konnte die Polizei Entwarnung geben, wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken hervorgeht. Der Mann konnte aufgegriffen werden. Wo er sich aufgehalten hatte, ist allerdings nicht bekannt.

