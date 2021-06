Schwerer Unfall bei Lohr am Main: Am Mittwochvormittag (23.06.2021) kam es zu einer dramatischen Rettungsaktion in Unterfranken.

Eine Autofahrerin ist aus bisher unklarer Ursache von der Jahnstraße bei Lohr am Main in die Lohr geraten, wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt.

Autofahrerin landet im Fluss: Einsatzkräfte retten Frau vor dem Ertrinken

Das Auto war vornüber in den Fluss geraten - welcher an manchen Stellen sehr tief sein kann. Die Einsatzkräfte mussten also schnell handeln, denn die Frau war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Sie eilten sofort ins Wasser, schlugen die Fensterscheibe ein und hielten ihren Kopf über Wasser. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell noch vor Ort.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Symbolbild: Tim Marshall/Unsplash.com