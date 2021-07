Lohr am Main vor 1 Stunde

Unfall

Betonmischer kippt um: Fahrer in Führerhaus eingeklemmt

In Lohr am Main ist am Montag (5. Juli) ein Betonmischer ohne Fremdeinwirken umgekippt. Die B26 war daraufhin stundenlang für den Verkehr gesperrt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt.