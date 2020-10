Seit Sonntagnachmittag (11. Oktober 2020) fahndet die Polizei nach einem 38-Jährigen, der während eines begleiteten Spaziergangs vom Gelände des Bezirkskrankenhauses entkommen ist. Nach vorliegenden Informationen geht von dem flüchtigen Mann keine akute Gefahr aus. Das teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Dennoch bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

38-Jähriger ist am Sonntag geflüchtet

Der 38-Jährige Hedayatullah Barikzei ist wegen eines Gewaltdelikts im Jahr 2003 in einer geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses amtlich untergebracht. Er befand sich am Sonntagnachmittag auf einem begleiteten Spaziergang auf dem Klinikgelände, als er gegen 14.10 Uhr davon rannte und in Richtung Innenstadt flüchtete. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Von Herrn Barikzei liegt folgende Personenbeschreibung vor:

• 168 cm groß, schlanke Figur

• Kurze schwarze Haare mit Wirbelglatze

• Braune Augen, breites Kinn

• Trug braune Jacke, blaue Hose und blaue Turnschuhe

Wer den Mann nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr am Main oder über Notruf 110 zu melden.