Corona-Infektion kurz vor dem Abschluss: Ein Schüler der Abschlussklasse an der Mittelschule Frammersbach wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies teile die Pressestelle des Landratsamtes Main-Spessart mit.

Nachdem er Krankheitssymptome entwickelt hatte, wurde er am Mittwoch von einem Allgemeinarzt getestet. Die Schule riet dem Schüler zuvor, die gesamte Woche nicht am Unterricht teilzunehmen bis ein eindeutiger Befund vorliegt. Am Donnerstagnachmittag lag der positive Befund schließlich vor und das Gesundheitsamt leitete unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ein.

Corona-Fall an Mittelschule im Landkreis Main-Spessart: Schüler und Lehrer in Quarantäne

„Die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse und die Lehrkräfte wurden alle für den heutigen Freitag zur Testung einbestellt“, erklärt die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Nicole Eberbach. „Sie alle befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Ergebnisse sollten noch am Wochenende vorliegen. Schülerinnen und Schüler die negativ auf den Erreger getestet werden, sollen an den Abschlussprüfungen teilnehmen - natürlich unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.

„Wir sind“, so Landrätin Sabine Sitter, die sich persönlich bei den betroffenen Stellen informierte, „sehr zuversichtlich, dass es nur wenige oder keine Folgefälle gibt, da an der Schule die Hygienebestimmungen sehr gut eingehalten wurden.“

An zwei Schulen in Mittelfranken wurden ebenfalls Corona-Fälle nachgewiesen: Ein Geschwisterpaar hatte sich infiziert.