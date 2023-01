Bislang Unbekannte haben am Samstag (21. Januar 2023) zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr versucht, einen Opferstock in der Kirche in Wernfeld (Landkreis Main-Spessart) aufzuhebeln. Das teilt die Polizeistation Gemünden am Main mit.

Dazu wurde ein Schraubendreher verwendet, der in der Kirche für die Reinigung der Opferkerzen in der Seitenkapelle lag.

Kreis Main-Spessart: Diebstahl in Kirche fehlgeschlagen

Der Schraubendreher brach aber ab und die Türe konnte nicht geöffnet werden. Da viele Kerzen angebrannt wurden, ist davon auszugehen, dass es sich bei den Täter*innen um Kinder oder Jugendliche handelt.

Die Polizei bittet Zeug*innen, sich unter der Telefonnummer 09351/9741-0 zu melden.

