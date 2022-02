Bedrohungslage in Karlstadt: Die Polizei ist in der Nacht zum Dienstag (8. Februar 2022) wegen einer Bedrohungslage ins unterfränkische Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) ausgerückt. Bis in die Morgenstunden dauert der Großeinsatz an. Auf Nachfrage von inFranken.de berichtet Björn Schmitt, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken, dass ein verdächtiger Mann mittlerweile festgenommen werden konnte.

Berichten zufolge soll es eine Geiselnahme gegeben haben. Dies wollte der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt jedoch weder bestätigen, noch dementieren. Es sei noch Gegenstand der Ermittlungen, ob eine Geiselnahme stattgefunden habe.

SEK-Einsatz in Karlstadt: Verdächtiger festgenommen

Laut dem Polizeisprecher soll gegen Mitternacht ein Notruf eingegangen sein über einen randalierenden Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnengasse. Als die Polizei eintraf, sei der Mann in die Wohnung einer 52-Jährigen geflüchtet. Er soll auch ein Messer bei sich gehabt haben. Daraufhin wurde das SEK und eine Verhandlungsgruppe der Polizei hinzugerufen.

Daraufhin sei der Mann auf das Dach des Hauses geflüchtet. Über einen längeren Zeitraum bestand die Gefahr, dass der Mann vom Dach stürzen könnte, daher wurden noch weitere Einsatzkräfte angefordert.

Feuerwehr, Höhenrettung und die Bergwacht Bayern waren im Einsatz. Gegen 9.30 Uhr konnte der Mann schließlich durch Spezialeinsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden.

Die genauen Hintergründe seien aktuell noch völlig unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Gegenüber News5 berichtet Schmitt, dass der Mann wohl eine Frau in dem Haus kannte, die sich auch dort aufgehalten hat.