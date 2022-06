Glück im Unglück hatten am Sonntagvormittag (19.06.22) die drei Insassen eines BMW in Karlstadt im Landkreis Main-Spessart. Unmittelbar an einer Bucht verwechselte der Fahrer des SUV offensichtlich Gaspedal und Bremse und fuhr direkt in den Main. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde Zeuge des ganzen und konnte die Insassen noch rechtzeitig aus dem sinkenden Auto retten. Das Fahrzeug selbst ging kurz darauf völlig unter. Rettungskräfte der Feuerwehr und Wasserwacht bargen den BMW und sperrten den Bereich mit Schwimmbarrieren, um Umweltschäden einzugrenzen. Foto: NEWS5 / Höfig Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/23836 Foto: NEWS5 / Höfig (NEWS5)

