Am Freitagvormittag (02. Dezember 2022) hat ein Passant mitgeteilt, dass er in Hafenlohr im Kreis Main-Spessart einen leblosen Fahrradfahrer in der Nähe der Alten Mainbrücke gefunden hat. Die Unfallaufnahme erfolgte anschließend durch die Polizei Marktheidenfeld.

Gegen circa 08.30 Uhr ging die Meldung bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Der Fußgänger stellte an der Unterführung der Neuen Mainbrücke einen bewusstlosen Mann neben seinem Fahrrad fest und verständigte umgehend den Notruf. Für diesen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Fahrradfahrer tot aufgefunden: Passant alarmiert Polizei und Feuerwehr

Eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld ist mit der Unfallaufnahme betraut und konnte nach kurzer Zeit die Identität des Verstorbenen klären. Derzeit gibt es keinerlei Erkenntnisse für eine Fremdbeteiligung, es wird von einem Sturzgeschehen des 64-jährigen Mannes ausgegangen.

Ob der Sturz möglicherweise auf eine medizinische Ursache zurückzuführen ist, muss eine durch die Staatsanwaltschaft Würzburg angeordnete Obduktion klären.