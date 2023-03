Im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart kommt es in dieser Woche zu einem größeren Polizeieinsatz. Vor rund einem Monat ist ein Mann spurlos verschwunden. Der 81-Jährige aus Gemünden wird seit Mittwoch (22. Februar 2023) vermisst. Eine kurz darauf von der Polizei ins Leben gerufene Öffentlichkeitsfahndung brachte bislang keine Hinweise über das Verbleiben des Seniors.

Am kommenden Donnerstag (23. März 2023) halten die Beamten nun erneut gezielt Ausschau nach dem Vermissten. "Wir haben leider keine neuen Erkenntnisse. Wir wollen aber alle Möglichkeiten ausschöpfen", erklärt Polizeikommissarin Ines Heckner inFranken.de. Laut der Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken ist deshalb "eine weitere, große Suchaktion geplant". Die Beamten erhalten diesbezüglich vor Ort Unterstützung von der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Suchaktion rund um Gemünden: Bayerische Bereitschaftspolizei unterstützt Beamten in Waldgebieten

Mit ihren mehr als 8000 Beschäftigten ist die Bereitschaftspolizei laut eigenen Angaben einer der größten Polizeiverbände in Bayern. Der Sitz des Präsidiums ist in Bamberg. Die Bayerische Bereitschaftspolizei unterstützt mit ihren verschiedenen Einheiten unter anderem die örtlichen Polizeipräsidien in deren täglichem Dienst sowie bei größeren Einsätzen.

Im Zuge der Suche nach dem vermissten 81-Jährigen wird am Donnerstag auch eine Einheit im Kreis Main-Spessart im Einsatz sein. "Das Suchgebiet ist in der Nähe von Gemünden", sagt Polizeikommissarin Heckner am Montag (20. März 2023) inFranken.de. In diesem Bereich sollen demnach einige Waldgebiete abgesucht werden.