Zu einer Körperverletzung ist es am Samstag (27. August 2022) in Sachsenheim, einem Ortsteil von Gössenheim (Landkreis Main-Spessart), gekommen.

Gegen 10 Uhr wollte nach Angaben der Polizeistation Gemünden am Main eine 25-jährige Postzustellerin in einem Anwesen in der Wernfelder Straße die Post abliefern. Nach dem Betreten des Grundstücks kam ein Hund aus der offenen Haustüre auf sie zugerannt und biss ihr in den Unterarm, sowie in den Ober- und Unterschenkel.

Hundebiss: Halter in der Verantwortung

Die Frau musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben. Auf den Hundehalter kommt nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Vorschaubild: © Canva