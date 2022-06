Am Dienstag (28. Juni 2022) ist es gegen 13.00 Uhr an einer Bushaltestelle in Gemünden an der Main zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Schülern gekommen.

Zwei etwa zwölfjährige Jungs bedrängten einen zehnjährigen Schüler und schubsten ihn in ein Gebüsch. Dadurch verspürte der Junge Schmerzen in einem Arm und Bein, wie die Polizeistation Gemünden berichtet.

Schüler schubsen 10-Jährigen ins Gebüsch - Polizei bittet um Zeugenaussagen

Am Dienstnachmittag meldete der Bub in Begleitung seiner Mutter den Vorfall bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei bittet nun um Zeugenaussagen zu dem Vorfall, da die Personalien der beiden anderen Schüler nicht bekannt sind. Zeugen sollen sich telefonisch unter der Nummer 09351/9741-0 bei der Polizeistation Gemünden melden.

Vorschaubild: © Oliver Berg/dpa