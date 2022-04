Am Samstagmorgen (9. April 2022) ist es in einer ehemaligen Gaststätte in der Mühltorstraße in Gemünden gegen 08.05 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Dabei attackierte ein 42-jähriger Mann offenbar zwei Personen: Zunächst habe er "einer 25-jährigen Frau mit einem Aschenbecher ins Gesicht geschlagen", berichtet die Polizeistation Gemünden. Zudem soll der 42-Jährige einem 27-jährigen Mann eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben.

Auseinandersetzung unter Alkoholeinfluss - Frau begibt sich ins Krankenhaus

Die geschädigte Frau begab sich nach dem Vorfall zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Alle Beteiligten standen bei der Auseinandersetzung unter Alkoholeinfluss.

Über die Entstehung und den genauen Hergang des Konflikts ist bislang nichts bekannt. Die Polizei Gemünden bittet deshalb um sachdienliche Hinweise: Zeugenaussagen werden unter der Telefonnummer 09351/9741-0 entgegengenommen.

Vorschaubild: © TheVisualsYouNeed/Adobe Stock